Alice in Borderland Season 3 – Global Release Time

By /

Alice in Borderland Season 3 timing

Alice in Borderland Season 3 — Global Release Time by Country

Alice in Borderland Season 3 premieres worldwide on September 25, 2025. Netflix uses a single global drop: 12:00 AM Pacific Time (PT), which equals 07:00 UTC. Below is a country-by-country list of the exact local release time so you can plan your watch and avoid spoilers.

Exact Release Time by Country (Local Time)

All times below are calculated from the worldwide anchor 2025-09-25 07:00:00 UTC (equivalent to 12:00 AM PT). For countries with multiple time zones, a primary city is shown.

Country / Territory Primary City / Time Zone Local Release Time
United States (Honolulu) HST — America/Honolulu Sep 24, 9:00 PM
United States (Anchorage) AKDT — America/Anchorage Sep 24, 11:00 PM
United States (Los Angeles) PDT — America/Los_Angeles Sep 25, 12:00 AM
United States (Denver) MDT — America/Denver Sep 25, 1:00 AM
United States (Chicago) CDT — America/Chicago Sep 25, 2:00 AM
United States (New York) EDT — America/New_York Sep 25, 3:00 AM
Canada (Vancouver) PDT — America/Vancouver Sep 25, 12:00 AM
Canada (Edmonton) MDT — America/Edmonton Sep 25, 1:00 AM
Canada (Winnipeg) CDT — America/Winnipeg Sep 25, 2:00 AM
Canada (Toronto) EDT — America/Toronto Sep 25, 3:00 AM
Canada (Halifax) ADT — America/Halifax Sep 25, 4:00 AM
Canada (St. John’s) NDT — America/St_Johns Sep 25, 4:30 AM
Greenland (Nuuk) WGST — America/Nuuk Sep 25, 5:00 AM
Mexico (Mexico City) CST — America/Mexico_City Sep 25, 1:00 AM
Guatemala CST — America/Guatemala Sep 25, 1:00 AM
Belize CST — America/Belize Sep 25, 1:00 AM
El Salvador CST — America/El_Salvador Sep 25, 1:00 AM
Honduras CST — America/Tegucigalpa Sep 25, 1:00 AM
Nicaragua CST — America/Managua Sep 25, 1:00 AM
Costa Rica CST — America/Costa_Rica Sep 25, 1:00 AM
Panama EST — America/Panama Sep 25, 2:00 AM
Jamaica EST — America/Jamaica Sep 25, 2:00 AM
Bahamas EDT — America/Nassau Sep 25, 3:00 AM
Puerto Rico AST — America/Puerto_Rico Sep 25, 3:00 AM
Dominican Republic AST — America/Santo_Domingo Sep 25, 3:00 AM
Trinidad & Tobago AST — America/Port_of_Spain Sep 25, 3:00 AM
Barbados AST — America/Barbados Sep 25, 3:00 AM
Antigua & Barbuda AST — America/Antigua Sep 25, 3:00 AM
Grenada AST — America/Grenada Sep 25, 3:00 AM
Saint Lucia AST — America/St_Lucia Sep 25, 3:00 AM
Saint Kitts & Nevis AST — America/St_Kitts Sep 25, 3:00 AM
Saint Vincent & the Grenadines AST — America/St_Vincent Sep 25, 3:00 AM
Cuba CDT — America/Havana Sep 25, 2:00 AM
Cayman Islands EST — America/Cayman Sep 25, 2:00 AM
Bermuda ADT — Atlantic/Bermuda Sep 25, 4:00 AM
Colombia COT — America/Bogota Sep 25, 2:00 AM
Peru PET — America/Lima Sep 25, 2:00 AM
Ecuador (Quito) ECT — America/Guayaquil Sep 25, 2:00 AM
Ecuador (Galápagos) GALT — Pacific/Galapagos Sep 25, 1:00 AM
Venezuela VET — America/Caracas Sep 25, 3:00 AM
Bolivia BOT — America/La_Paz Sep 25, 3:00 AM
Paraguay PYT — America/Asuncion Sep 25, 3:00 AM
Chile (Santiago) CLT/CLST — America/Santiago Sep 25, 4:00 AM
Chile (Punta Arenas) MAGT — America/Punta_Arenas Sep 25, 5:00 AM
Argentina ART — America/Argentina/Buenos_Aires Sep 25, 4:00 AM
Uruguay UYT — America/Montevideo Sep 25, 4:00 AM
Brazil (São Paulo) BRT — America/Sao_Paulo Sep 25, 4:00 AM
Guyana GYT — America/Guyana Sep 25, 3:00 AM
Suriname SRT — America/Paramaribo Sep 25, 3:00 AM
French Guiana GFT — America/Cayenne Sep 25, 3:00 AM
Iceland GMT — Atlantic/Reykjavik Sep 25, 7:00 AM
Ireland IST (BST) — Europe/Dublin Sep 25, 8:00 AM
United Kingdom BST — Europe/London Sep 25, 8:00 AM
Portugal (Lisbon) WEST — Europe/Lisbon Sep 25, 8:00 AM
Portugal (Azores) AZOST — Atlantic/Azores Sep 25, 7:00 AM
Spain (Madrid) CEST — Europe/Madrid Sep 25, 9:00 AM
France CEST — Europe/Paris Sep 25, 9:00 AM
Belgium CEST — Europe/Brussels Sep 25, 9:00 AM
Netherlands CEST — Europe/Amsterdam Sep 25, 9:00 AM
Luxembourg CEST — Europe/Luxembourg Sep 25, 9:00 AM
Germany CEST — Europe/Berlin Sep 25, 9:00 AM
Switzerland CEST — Europe/Zurich Sep 25, 9:00 AM
Italy CEST — Europe/Rome Sep 25, 9:00 AM
Monaco CEST — Europe/Monaco Sep 25, 9:00 AM
Andorra CEST — Europe/Andorra Sep 25, 9:00 AM
Liechtenstein CEST — Europe/Vaduz Sep 25, 9:00 AM
San Marino CEST — Europe/San_Marino Sep 25, 9:00 AM
Vatican City CEST — Europe/Vatican Sep 25, 9:00 AM
Denmark CEST — Europe/Copenhagen Sep 25, 9:00 AM
Norway CEST — Europe/Oslo Sep 25, 9:00 AM
Sweden CEST — Europe/Stockholm Sep 25, 9:00 AM
Finland EEST — Europe/Helsinki Sep 25, 10:00 AM
Estonia EEST — Europe/Tallinn Sep 25, 10:00 AM
Latvia EEST — Europe/Riga Sep 25, 10:00 AM
Lithuania EEST — Europe/Vilnius Sep 25, 10:00 AM
Poland CEST — Europe/Warsaw Sep 25, 9:00 AM
Czechia CEST — Europe/Prague Sep 25, 9:00 AM
Slovakia CEST — Europe/Bratislava Sep 25, 9:00 AM
Hungary CEST — Europe/Budapest Sep 25, 9:00 AM
Slovenia CEST — Europe/Ljubljana Sep 25, 9:00 AM
Croatia CEST — Europe/Zagreb Sep 25, 9:00 AM
Bosnia & Herzegovina CEST — Europe/Sarajevo Sep 25, 9:00 AM
Serbia CEST — Europe/Belgrade Sep 25, 9:00 AM
Montenegro CEST — Europe/Podgorica Sep 25, 9:00 AM
North Macedonia CEST — Europe/Skopje Sep 25, 9:00 AM
Albania CEST — Europe/Tirane Sep 25, 9:00 AM
Greece EEST — Europe/Athens Sep 25, 10:00 AM
Bulgaria EEST — Europe/Sofia Sep 25, 10:00 AM
Romania EEST — Europe/Bucharest Sep 25, 10:00 AM
Ukraine (Kyiv) EEST — Europe/Kyiv Sep 25, 10:00 AM
Belarus MSK — Europe/Minsk Sep 25, 10:00 AM
Russia (Kaliningrad) EET — Europe/Kaliningrad Sep 25, 9:00 AM
Russia (Moscow) MSK — Europe/Moscow Sep 25, 10:00 AM
Russia (Yekaterinburg) YEKT — Asia/Yekaterinburg Sep 25, 12:00 PM
Russia (Novosibirsk) NOVT — Asia/Novosibirsk Sep 25, 1:00 PM
Russia (Krasnoyarsk) KRAT — Asia/Krasnoyarsk Sep 25, 1:00 PM
Russia (Irkutsk) IRKT — Asia/Irkutsk Sep 25, 2:00 PM
Russia (Yakutsk) YAKT — Asia/Yakutsk Sep 25, 3:00 PM
Russia (Vladivostok) VLAT — Asia/Vladivostok Sep 25, 4:00 PM
Russia (Magadan) MAGT — Asia/Magadan Sep 25, 5:00 PM
Russia (Kamchatka) PETT — Asia/Kamchatka Sep 25, 6:00 PM
Morocco WEST — Africa/Casablanca Sep 25, 8:00 AM
Algeria CET — Africa/Algiers Sep 25, 8:00 AM
Tunisia CET — Africa/Tunis Sep 25, 8:00 AM
Libya EET — Africa/Tripoli Sep 25, 9:00 AM
Egypt EET — Africa/Cairo Sep 25, 9:00 AM
Mauritania GMT — Africa/Nouakchott Sep 25, 7:00 AM
Western Sahara WEST — Africa/El_Aaiun Sep 25, 8:00 AM
Cabo Verde CVT — Atlantic/Cape_Verde Sep 25, 6:00 AM
Senegal GMT — Africa/Dakar Sep 25, 7:00 AM
Gambia GMT — Africa/Banjul Sep 25, 7:00 AM
Guinea GMT — Africa/Conakry Sep 25, 7:00 AM
Guinea-Bissau GMT — Africa/Bissau Sep 25, 7:00 AM
Sierra Leone GMT — Africa/Freetown Sep 25, 7:00 AM
Liberia GMT — Africa/Monrovia Sep 25, 7:00 AM
Côte d’Ivoire GMT — Africa/Abidjan Sep 25, 7:00 AM
Ghana GMT — Africa/Accra Sep 25, 7:00 AM
Togo GMT — Africa/Lome Sep 25, 7:00 AM
Benin WAT — Africa/Porto-Novo Sep 25, 8:00 AM
Niger WAT — Africa/Niamey Sep 25, 8:00 AM
Nigeria WAT — Africa/Lagos Sep 25, 8:00 AM
Cameroon WAT — Africa/Douala Sep 25, 8:00 AM
Chad WAT — Africa/Ndjamena Sep 25, 8:00 AM
Central African Republic WAT — Africa/Bangui Sep 25, 8:00 AM
Equatorial Guinea WAT — Africa/Malabo Sep 25, 8:00 AM
Gabon WAT — Africa/Libreville Sep 25, 8:00 AM
Republic of the Congo WAT — Africa/Brazzaville Sep 25, 8:00 AM
DR Congo (Kinshasa) WAT — Africa/Kinshasa Sep 25, 8:00 AM
DR Congo (Lubumbashi) CAT — Africa/Lubumbashi Sep 25, 9:00 AM
Sudan CAT — Africa/Khartoum Sep 25, 9:00 AM
South Sudan EAT — Africa/Juba Sep 25, 10:00 AM
Ethiopia EAT — Africa/Addis_Ababa Sep 25, 10:00 AM
Eritrea EAT — Africa/Asmara Sep 25, 10:00 AM
Djibouti EAT — Africa/Djibouti Sep 25, 10:00 AM
Somalia EAT — Africa/Mogadishu Sep 25, 10:00 AM
Kenya EAT — Africa/Nairobi Sep 25, 10:00 AM
Uganda EAT — Africa/Kampala Sep 25, 10:00 AM
Tanzania EAT — Africa/Dar_es_Salaam Sep 25, 10:00 AM
Rwanda CAT — Africa/Kigali Sep 25, 9:00 AM
Burundi CAT — Africa/Bujumbura Sep 25, 9:00 AM
Angola WAT — Africa/Luanda Sep 25, 8:00 AM
Namibia CAT — Africa/Windhoek Sep 25, 9:00 AM
Botswana CAT — Africa/Gaborone Sep 25, 9:00 AM
Zambia CAT — Africa/Lusaka Sep 25, 9:00 AM
Zimbabwe CAT — Africa/Harare Sep 25, 9:00 AM
Malawi CAT — Africa/Blantyre Sep 25, 9:00 AM
Mozambique CAT — Africa/Maputo Sep 25, 9:00 AM
South Africa SAST — Africa/Johannesburg Sep 25, 9:00 AM
Lesotho SAST — Africa/Maseru Sep 25, 9:00 AM
Eswatini SAST — Africa/Mbabane Sep 25, 9:00 AM
Madagascar EAT — Indian/Antananarivo Sep 25, 10:00 AM
Comoros EAT — Indian/Comoro Sep 25, 10:00 AM
Seychelles SCT — Indian/Mahe Sep 25, 11:00 AM
Mauritius MUT — Indian/Mauritius Sep 25, 11:00 AM
Réunion RET — Indian/Reunion Sep 25, 11:00 AM
Mayotte EAT — Indian/Mayotte Sep 25, 10:00 AM
Turkey (Türkiye) TRT — Europe/Istanbul Sep 25, 10:00 AM
Cyprus EEST — Asia/Nicosia Sep 25, 10:00 AM
Georgia GET — Asia/Tbilisi Sep 25, 11:00 AM
Armenia AMT — Asia/Yerevan Sep 25, 11:00 AM
Azerbaijan AZT — Asia/Baku Sep 25, 11:00 AM
Israel IDT — Asia/Jerusalem Sep 25, 10:00 AM
Palestine EEST — Asia/Hebron Sep 25, 10:00 AM
Lebanon EEST — Asia/Beirut Sep 25, 10:00 AM
Jordan EEST — Asia/Amman Sep 25, 10:00 AM
Syria EEST — Asia/Damascus Sep 25, 10:00 AM
Iraq AST — Asia/Baghdad Sep 25, 10:00 AM
Saudi Arabia AST — Asia/Riyadh Sep 25, 10:00 AM
Kuwait AST — Asia/Kuwait Sep 25, 10:00 AM
Bahrain AST — Asia/Bahrain Sep 25, 10:00 AM
Qatar AST — Asia/Qatar Sep 25, 10:00 AM
United Arab Emirates GST — Asia/Dubai Sep 25, 11:00 AM
Oman GST — Asia/Muscat Sep 25, 11:00 AM
Iran IRST — Asia/Tehran Sep 25, 10:30 AM
Yemen AST — Asia/Aden Sep 25, 10:00 AM
Afghanistan AFT — Asia/Kabul Sep 25, 11:30 AM
Pakistan PKT — Asia/Karachi Sep 25, 12:00 PM
India IST — Asia/Kolkata Sep 25, 12:30 PM
Nepal NPT — Asia/Kathmandu Sep 25, 12:45 PM
Bangladesh BST — Asia/Dhaka Sep 25, 1:00 PM
Bhutan BTT — Asia/Thimphu Sep 25, 1:00 PM
Sri Lanka SLST — Asia/Colombo Sep 25, 12:30 PM
Maldives MVT — Indian/Maldives Sep 25, 12:00 PM
Myanmar MMT — Asia/Yangon Sep 25, 1:30 PM
Thailand ICT — Asia/Bangkok Sep 25, 2:00 PM
Laos ICT — Asia/Vientiane Sep 25, 2:00 PM
Cambodia ICT — Asia/Phnom_Penh Sep 25, 2:00 PM
Vietnam ICT — Asia/Ho_Chi_Minh Sep 25, 2:00 PM
Malaysia MYT — Asia/Kuala_Lumpur Sep 25, 3:00 PM
Singapore SGT — Asia/Singapore Sep 25, 3:00 PM
Brunei BNT — Asia/Brunei Sep 25, 3:00 PM
Philippines PHT — Asia/Manila Sep 25, 3:00 PM
Indonesia (Jakarta) WIB — Asia/Jakarta Sep 25, 2:00 PM
Indonesia (Makassar) WITA — Asia/Makassar Sep 25, 3:00 PM
Indonesia (Jayapura) WIT — Asia/Jayapura Sep 25, 4:00 PM
Timor-Leste TLT — Asia/Dili Sep 25, 4:00 PM
China (Beijing) CST — Asia/Shanghai Sep 25, 3:00 PM
Hong Kong HKT — Asia/Hong_Kong Sep 25, 3:00 PM
Macau CST — Asia/Macau Sep 25, 3:00 PM
Taiwan CST — Asia/Taipei Sep 25, 3:00 PM
South Korea KST — Asia/Seoul Sep 25, 4:00 PM
Japan JST — Asia/Tokyo Sep 25, 4:00 PM
Mongolia (Ulaanbaatar) ULAT — Asia/Ulaanbaatar Sep 25, 3:00 PM
Kazakhstan (Almaty) ALMT — Asia/Almaty Sep 25, 1:00 PM
Kazakhstan (Astana) AQTT — Asia/Aqtobe Sep 25, 12:00 PM
Uzbekistan UZT — Asia/Tashkent Sep 25, 12:00 PM
Turkmenistan TMT — Asia/Ashgabat Sep 25, 12:00 PM
Kyrgyzstan KGT — Asia/Bishkek Sep 25, 1:00 PM
Tajikistan TJT — Asia/Dushanbe Sep 25, 12:00 PM
Australia (Perth) AWST — Australia/Perth Sep 25, 3:00 PM
Australia (Darwin) ACST — Australia/Darwin Sep 25, 4:30 PM
Australia (Adelaide) ACST — Australia/Adelaide Sep 25, 4:30 PM
Australia (Brisbane) AEST — Australia/Brisbane Sep 25, 5:00 PM
Australia (Sydney) AEST — Australia/Sydney Sep 25, 5:00 PM
Australia (Melbourne) AEST — Australia/Melbourne Sep 25, 5:00 PM
Australia (Hobart) AEST — Australia/Hobart Sep 25, 5:00 PM
Australia (Lord Howe) LHST — Australia/Lord_Howe Sep 25, 5:30 PM
New Zealand (Auckland) NZST — Pacific/Auckland Sep 25, 7:00 PM
Fiji FJT — Pacific/Fiji Sep 25, 7:00 PM
Papua New Guinea PGT — Pacific/Port_Moresby Sep 25, 5:00 PM
Solomon Islands SBT — Pacific/Guadalcanal Sep 25, 6:00 PM
Vanuatu VUT — Pacific/Efate Sep 25, 6:00 PM
New Caledonia NCT — Pacific/Noumea Sep 25, 6:00 PM
Kiribati (Tarawa) GILT — Pacific/Tarawa Sep 25, 7:00 PM
Kiribati (Kiritimati) LINT — Pacific/Kiritimati Sep 25, 9:00 PM
Tuvalu TVT — Pacific/Funafuti Sep 25, 7:00 PM
Nauru NRT — Pacific/Nauru Sep 25, 7:00 PM
Palau PWT — Pacific/Palau Sep 25, 4:00 PM
Micronesia (Pohnpei) PONT — Pacific/Pohnpei Sep 25, 6:00 PM
Micronesia (Chuuk) CHUT — Pacific/Chuuk Sep 25, 5:00 PM
Marshall Islands MHT — Pacific/Majuro Sep 25, 7:00 PM
Samoa WST — Pacific/Apia Sep 25, 8:00 PM
Tonga TOT — Pacific/Tongatapu Sep 25, 8:00 PM
French Polynesia (Tahiti) TAHT — Pacific/Tahiti Sep 24, 9:00 PM
Cook Islands CKT — Pacific/Rarotonga Sep 24, 9:00 PM
Niue NUT — Pacific/Niue Sep 24, 8:00 PM
American Samoa SST — Pacific/Pago_Pago Sep 24, 8:00 PM
Guam ChST — Pacific/Guam Sep 25, 5:00 PM
Northern Mariana Islands ChST — Pacific/Saipan Sep 25, 5:00 PM

Note: These values are pre-calculated from the global anchor (07:00 UTC). If a country changes daylight-saving policy near the date, minor variations are possible.

Countdown to Alice in Borderland Season 3

Track the exact time remaining to the global launch.

Alice in Borderland Season 3, Start's In:

Quick Answers

  • India (IST): Sep 25, 12:30 PM
  • United States: 12:00 AM PT · 1:00 AM MT · 2:00 AM CT · 3:00 AM ET
  • United Kingdom: Sep 25, 8:00 AM BST
  • Japan: Sep 25, 4:00 PM JST
  • Australia (Sydney): Sep 25, 5:00 PM AEST

Frequently Asked Questions

1) When does Alice in Borderland Season 3 release on Netflix?

The global premiere is on September 25, 2025, with a simultaneous worldwide drop anchored at 12:00 AM Pacific Time (PT), which equals 07:00 UTC.

2) What is the release time in my country?

Check the full country-by-country table above. Each row shows the local release time for a representative city/time zone in your country, calculated from the 07:00 UTC anchor.

3) Why do some places show different calendar dates?

Because this is a single global moment, the local date may shift forward or backward depending on your time zone. For example, some Pacific islands will see the drop on the evening of September 24 due to their offset from UTC.

4) Does daylight saving time affect the release time?

Yes. If your region observes daylight saving time, the table already accounts for it as of September 25, 2025. If a country changes DST policy very close to the date, minor differences are possible.

5) Will all episodes of Season 3 release at once?

Yes. Netflix typically releases the full season in one batch at the global drop time, so all episodes become available simultaneously worldwide.

6) What if I don’t see the new season at the listed time?

First, refresh your Netflix app or browser. Then sign out/in or clear cache. If it still doesn’t appear, wait a few minutes and try again—rarely, regional catalogs can take a moment to reflect the new title.

7) What’s the release time in India?

12:30 PM IST on September 25, 2025 (Asia/Kolkata), based on the 07:00 UTC global drop.

8) What are the release times across the U.S.?

12:00 AM PT (Los Angeles), 1:00 AM MT (Denver), 2:00 AM CT (Chicago), and 3:00 AM ET (New York) on September 25, 2025.

9) Will dubs and subtitles be available at launch?

Netflix generally ships subtitles and multiple dubs at release for major titles. Availability can vary by region; check the audio/subtitles menu on the title page.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top